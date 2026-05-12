Стрельба в школе в Краснодарском крае. Что известно к этому часу В школе на Кубани подросток открыл стрельбу из пневматики, пострадали двое

Москва12 мая Вести.Утром 12 мая в городе Гулькевичи Краснодарского края ученик девятого класса пронес пневматическое оружие в школу №1 имени М. И. Короткова и открыл стрельбу по ученикам младших классов. Двое детей получили телесные повреждения.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. В правоохранительных органах уточнили, что травмы оказались легкими - синяки и ушибы. Угрозы жизни детей нет, они находятся в больнице.

Подросток скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан. Пистолет изъят. Со школьником проводятся необходимые следственные действия.

По данным правоохранителей, пневматический пистолет девятиклассник приобрел на маркетплейсе при содействии матери.

Установлено, что семья стрелка неполная, состоит из трех человек. Мать работает секретарем, младшая сестра учится в первом классе этой же школы. На профилактических учетах подросток не состоял.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, причиной агрессии стала несданная устная часть пробного экзамена - это сильно разозлило школьника. После чего он принес в школу пневматику и открыл стрельбу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Максимальная санкция - лишение свободы на семь лет.

Прокуратура Гулькевичского района организовала проверку. Прокурор района Владимир Хлынов находится на месте и координирует работу спецслужб. Надзорное ведомство также проверяет соблюдение антитеррористического законодательства - по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

В отношении руководства школы и охранной организации проведут проверку. В муниципалитет уже прибыла комиссия краевого министерства образования. Минздрав Кубани направил психологов для оказания помощи учащимся и их родителям. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Расследование продолжается.