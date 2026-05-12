Подросток выстрелил из пневматики в школе на Кубани, двое детей пострадали

На Кубани после стрельбы подростка в школе проверят руководство и охрану

Москва12 мая Вести.В городе Гулькевичи Краснодарского края ученик девятого класса совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета в школе №1. Пострадали двое детей. Об этом сообщил телеканал "Россия. Кубань" со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Подросток скрылся с места, но был оперативно задержан правоохранителями на одной из улиц города. Оружие у него изъято.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что врачи оценивают состояние пострадавших учеников как удовлетворительное. Им оказывают помощь в больнице. Министерство здравоохранения Кубани направило психологов для поддержки учащихся и их родителей.

Отмечается, что в отношении руководства школы и охранной организации будет проведена проверка. Для выяснения всех обстоятельств в муниципалитет уже прибыла комиссия краевого министерства образования. Кроме того, надзорное ведомство района проводит проверку соблюдения антитеррористического законодательства.