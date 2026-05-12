Стрелявший в школе на Кубани подросток приобрел пневматику на маркетплейсе

Москва12 мая Вести.Девятиклассник, ранивший двух учеников в школе в Гулькевичском районе Краснодарского края, купил пневматический пистолет на маркетплейсе вместе с матерью. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

У него был пневматический пистолет, пистолет он приобрел на маркетплейсе с участием своей мамы цитирует источник ТАСС

По данным собеседника агентства, семья подростка неполная, состоит из трех человек. Мама работает секретарем, младшая сестра учится в первом классе этой же школы. На профилактических учетах подросток не состоял.

Ранее сообщалось, что в городе Гулькевичи Краснодарского края ученик девятого класса пронес пневматическое оружие в школу и открыл стрельбу. В результате пострадали двое детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Проводится проверка, в школу направлены психологи. В отношении руководства школы и охранной организации также будет проведена проверка.

Стрелок задержан, пистолет изъят. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.