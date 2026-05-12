На подростка, устроившего стрельбу в школе Кубани, завели дело о хулиганстве

Москва12 мая Вести.Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении 16-летнего подростка, который стрелял из пневматики в школе Гулькевичского района и ранил двух учеников, говорится в сообщении СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как отмечает СК, подросток утром во вторник устроил стрельбу из пневматического пистолета по ученикам младших классов и причинил телесные повреждения двум из них, их жизни ничто не угрожает. Подросток задержан.

Следственным отделом по Гулькевичскому району… в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в сообщении следствия в мессенджере MAX

Максимальная санкция – лишение свободы на семь лет.

Следствие собирается, в частности, дать оценку действиям или бездействию тех, кто отвечает за безопасность в школе.