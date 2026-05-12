Психолог назвала причины, по которым школьник мог устроить стрельбу на Кубани Психолог назвала возможные мотивы стрелявшего в школе на Кубани

Москва12 мая Вести.Психолог Светлана Пшава рассказала телеканалу "Россия. Кубань" о возможных причинах, по которым ученик девятого класса устроил стрельбу в школе №1 имени М. И. Короткова в городе Гулькевичи Краснодарского края.

По словам эксперта, на столь разрушительные проявления агрессии в подростковом возрасте влияет множество факторов. Самый главный из них, пожалуй, это семья. Не обязательно формирование конфликтной или агрессивной ситуации, достаточно обычного недопонимания.

Школьная среда также очень сильно влияет на формирование агрессии.

Буллинг, травля, отсутствие взаимодействия с одноклассниками — все это критически важные факторы. Биологический фактор мы также не можем сбрасывать со счетов. Гормональный всплеск в этом возрасте имеет влияние на многие аспекты жизни подростка. социальные факторы — это включенность в различные сообщества противоправной направленности рассказала психолог Светлана Пшава

В результате стрельбы из пневматического оружия пострадали два ученика младших классов: второклассница и первоклассник. Дети находятся в удовлетворительном стабильном состоянии.

На данный момент занятия в школе отменены. Территория учебного заведения закрыта.