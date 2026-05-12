Москва12 маяВести.В Оперативном штабе Краснодарского края привели последние данные о пострадавших в результате стрельбы в школе в городе Гулькевичи.
Как следует из заявления, опубликованного Оперштабом в мессенджере MAX, в больницу доставлены два ученика младших классов.
Это ученица второго класса и ученик первого. С ушибленными ранами предплечья и бедра они доставлены в приемное отделение Гулькевичской ЦРБговорится в сообщении
В настоящее время медики проводят необходимые обследования, детям оказывается необходимая помощь. Пациенты находятся в удовлетворительном стабильном состоянии.
Родители мальчика от госпитализации ребенка отказалисьуточнили в Оперштабе
Ранее сообщалось, что утром во вторник, 12 мая, в городе Гулькевичи Краснодарского края ученик девятого класса пронес пневматическое оружие в школу №1 имени М. И. Короткова и открыл стрельбу по ученикам младших классов.