Пострадавшие при стрельбе в школе на Кубани находятся в стабильном состоянии

Москва12 мая Вести.В Оперативном штабе Краснодарского края привели последние данные о пострадавших в результате стрельбы в школе в городе Гулькевичи.

Как следует из заявления, опубликованного Оперштабом в мессенджере MAX, в больницу доставлены два ученика младших классов.

Это ученица второго класса и ученик первого. С ушибленными ранами предплечья и бедра они доставлены в приемное отделение Гулькевичской ЦРБ говорится в сообщении

В настоящее время медики проводят необходимые обследования, детям оказывается необходимая помощь. Пациенты находятся в удовлетворительном стабильном состоянии.

Родители мальчика от госпитализации ребенка отказались уточнили в Оперштабе

Ранее сообщалось, что утром во вторник, 12 мая, в городе Гулькевичи Краснодарского края ученик девятого класса пронес пневматическое оружие в школу №1 имени М. И. Короткова и открыл стрельбу по ученикам младших классов.