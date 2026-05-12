SHOT: школьник на Кубани открыл стрельбу после проваленного пробного экзамена

Москва12 мая Вести.Ученик девятого класса устроил стрельбу в школе в городе Гулькевичи Краснодарского края из-за проваленного экзамена. Как сообщает Telegram-канал SHOT, школьник не сдал устную часть пробного экзамена.

Во вторник, 12 мая, подросток пронес в учебное заведение пневматическое оружие и начал стрелять по ученикам младших классов. В результате ранения получили ученица второго класса и ученик первого класса. Детям оказывают медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

Ученик школы № 1 в Гулькевичском районе не сдал устную часть пробного экзамена, что вывело его из себя отмечается в сообщении

Подросток задержан. Его поймали, когда он пытался сбежать.