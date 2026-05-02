В Сочи мужчина выстрелил из пневматического оружия и ранил подростка СК: в Сочи задержан травмировавший подростка мужчина

Москва2 мая Вести.В Сочи в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве задержан 55-летний местный житель, сообщается в MAX-канале Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что 30 апреля 2026 года фигурант на улице Гагарина выстрелил из пневматического оружия в сторону двора и попал в 14-летнего подростка. Несовершеннолетний получил ранения руки и груди, был госпитализирован. В настоящее время его жизни и здоровью угрозы не имеется.

Личность стрелявшего установлена. Им оказался 55-летний местный житель. Он задержан, ему предъявлено соответствующее обвинение. Изъято орудие преступления отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.