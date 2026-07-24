В Подмосковье мужчина с балкона стрелял в 15-летнего подростка из пневматики

В Электростали нетрезвый мужчина выстрелил из пневматики в подростка В Подмосковье мужчина с балкона стрелял в 15-летнего подростка из пневматики

Москва24 июл Вести.В Электростали нетрезвый мужчина выстрелил из пневматики в подростка. Об этом сообщила пресс-служба МВД Московской области. Инцидент произошел на улице Чернышевского. 15-летний подросток убирал двор, когда по нему открыли огонь.

Как выяснили полицейские, стрелком оказался местный житель, 1990 года рождения.

Мужчина, находясь в состоянии опьянения, с балкона своей квартиры на 4 этаже произвел выстрел в сторону несовершеннолетнего из пневматического ружья, причинив телесные повреждения мальчику отметила Подмосковная полиция в МАХ

Подозреваемый, который ранее уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей, доставлен в отдел полиции. Оружие у него изъято.

В настоящее время устанавливаются все детали случившегося, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.