Москва3 июнВести.В Москве мужчина выстрелил в подростков из пневматики, пострадал один несовершеннолетний. Об этом сообщает прокуратура российской столицы.
Инцидент произошел вечером 2 июня, во вторник, на улице Амурская. Отмечается, что стрелявший был пьян.
Мужчина 1996 г.р. произвел в сторону группы подростков выстрелы, предположительно, из пневматического оружия. В результате пострадал несовершеннолетний мальчик 2010 г.р., ему потребовалась медицинская помощьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Детали случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.