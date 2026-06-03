В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам, один из них пострадал

Мужчина подстрелил подростка из пневматического пистолета в Москве В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам, один из них пострадал

Москва3 июн Вести.В Москве мужчина выстрелил в подростков из пневматики, пострадал один несовершеннолетний. Об этом сообщает прокуратура российской столицы.

Инцидент произошел вечером 2 июня, во вторник, на улице Амурская. Отмечается, что стрелявший был пьян.

Мужчина 1996 г.р. произвел в сторону группы подростков выстрелы, предположительно, из пневматического оружия. В результате пострадал несовершеннолетний мальчик 2010 г.р., ему потребовалась медицинская помощь говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.