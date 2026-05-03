В Москве знакомый случайно выстрелил в мальчика из сигнального пистолета

Мальчик пострадал при выстреле знакомого из сигнального пистолета в Москве В Москве знакомый случайно выстрелил в мальчика из сигнального пистолета

Москва3 мая Вести.В Москве пострадал ребенок, в которого случайно выстрелили из сигнального пистолета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. По предварительным данным, стрелком был знакомый мальчика.

Предварительно установлено, что пострадал мальчик в результате неосторожных действий своего знакомого с сигнальным пистолетом цитирует пресс-службу агентство

В полицию об инциденте сообщили вечером воскресенья, 3 мая. Сотрудникам ведомства сообщили, что ребенок был ранен на Моршанской улице.