Москва3 маяВести.В Москве пострадал ребенок, в которого случайно выстрелили из сигнального пистолета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. По предварительным данным, стрелком был знакомый мальчика.
Предварительно установлено, что пострадал мальчик в результате неосторожных действий своего знакомого с сигнальным пистолетомцитирует пресс-службу агентство
В полицию об инциденте сообщили вечером воскресенья, 3 мая. Сотрудникам ведомства сообщили, что ребенок был ранен на Моршанской улице.