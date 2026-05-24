Житель Петербурга выстрелил в мальчика из газового пистолета, возбуждено дело

Москва24 мая Вести.В Санкт-Петербурге 38-летний мужчина выстрелил в малолетнего мальчика из газового пистолета из-за шума, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, 23 мая фигурант, находясь в квартире дома на улице Декабристов, из-за шума с улицы выстрелил в малолетнего из пневматического газового пистолета.

Потерпевшему оказана медицинская помощь… Возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия. — Ред.). Фигуранту предъявлено обвинение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.