Москва15 июлВести.Неизвестный скинул петарду из окна дома на юге Москвы, в результате пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщило интернет-издание "112".
Инцидент произошел во дворе на Коломенской набережной. После того как неизвестный скинул петарду из окна, раздался взрыв.
У него (подростка. — Ред.) диагностирована травма рукиговорится в Telegram-канале "112"
Изначально сообщалось, что из окна была сброшена граната.
На месте работают экстренные службы.
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