Подросток пострадал после того, как неизвестный скинул петарду из окна в Москве

Подросток пострадал после того, как неизвестный скинул петарду из окна в Москве Подросток пострадал после того, как неизвестный скинул петарду из окна в Москве

Москва15 июл Вести.Неизвестный скинул петарду из окна дома на юге Москвы, в результате пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщило интернет-издание "112".

Инцидент произошел во дворе на Коломенской набережной. После того как неизвестный скинул петарду из окна, раздался взрыв.

У него (подростка. — Ред.) диагностирована травма руки говорится в Telegram-канале "112"

Изначально сообщалось, что из окна была сброшена граната.

На месте работают экстренные службы.

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