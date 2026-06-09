В квартире на севере Москвы в руках у подростка взорвалась хлопушка

Взрыв на севере Москвы: в руках у подростка сработала самодельная хлопушка В квартире на севере Москвы в руках у подростка взорвалась хлопушка

Москва9 июн Вести.Взрыв прогремел днем 9 июня в квартире одного из домов на Большой Академической улице в московском районе Коптево, пострадал13-летний подросток, сообщает столичная полиция в мессенджере MAX.

После взрыва в квартире начался пожар.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что молодой человек 2012 года рождения изготавливал самодельную хлопушку, которая сработала у него в руках отмечается в публикации

Подросток госпитализирован с травмами кистей рук и тела. Скорая отвезла его в клинику доктора Рошаля.

Как сообщил столичный Депздрав в своем MAX-канале, состояние юного пациента тяжелое, но угрозы для жизни нет. Наибольшие опасения вызывает травма кисти. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства случившегося установят полицейские, собранные материалы будут переданы в следственные органы.