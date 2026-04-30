Следователи организовали проверку после взрыва в квартире в Москве

По факту взрыва в московской квартире организована проверка Следователи организовали проверку после взрыва в квартире в Москве

Москва30 апр Вести.Следственными органами организована доследственная проверка по факту взрыва в квартире дома на улице Академика Бочвара в Москве, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщили в ГСУ СК России по столице в мессенджере MAX.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, выясняют причину случившегося отмечается в сообщении

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что утром в многоэтажном доме в одной из квартир произошел взрыв с последующим небольшим пожаром, который потушил хозяин. На месте происшествия работают саперы.

Пострадавшего увезли в НИИ имени Склифосовского.