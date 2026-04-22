Взрыв прогремел в квартире многоэтажки на юге Москвы

Москва22 апр Вести.На юге Москвы прогремел взрыв в квартире многоэтажного дома, после там начался пожар, передает Telegram-канал SHOT.

ЧП произошло в высотке на Загорьевской улице вечером 22 апреля, в среду. Предварительно, хозяев внутри не было, но в горящем помещении оказались заперты домашние животные.

Весь подъезд заволокло дымом: соседи оказались заблокированы в своих квартирах, в которые также проникает дым. Предварительно, рванул газовый баллон, который принесли заправить к майским праздникам. По словам очевидцев, хозяев в квартире не было, но были заперты кошка и собака говорится в сообщении источника

По словам очевидцев, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Официальной информации о случившемся пока нет.