На юге Москвы прогремел взрыв в квартире многоэтажного дома, после там начался пожар, передает Telegram-канал SHOT.
ЧП произошло в высотке на Загорьевской улице вечером 22 апреля, в среду. Предварительно, хозяев внутри не было, но в горящем помещении оказались заперты домашние животные.
Весь подъезд заволокло дымом: соседи оказались заблокированы в своих квартирах, в которые также проникает дым. Предварительно, рванул газовый баллон, который принесли заправить к майским праздникам. По словам очевидцев, хозяев в квартире не было, но были заперты кошка и собакаговорится в сообщении источника
По словам очевидцев, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Официальной информации о случившемся пока нет.