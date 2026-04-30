Москва30 апрВести.Утром на улице Академика Бочвара в Москве произошел взрыв в квартире многоэтажного дома с последующим небольшим пожаром, который потушил хозяин. В результате пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал SHOT.
На данный момент на месте происшествия работают саперы. Все ограждено лентами, в подъезд не пускают.
Ударной волной выбило стекло на кухне и выдавило раму. Также выбросило на улицу личные вещи владельца квартиры: на земле лежит веб-камера и упаковка от туалетной воды heroinотмечается в сообщении
Пострадавшего мужчину, который находился во время взрыва в помещении, увезли в НИИ имени Склифосовского.
Официальной информации не поступало.