SHOT: при взрыве в московской квартире пострадал мужчина

В квартире на северо-западе Москвы произошел взрыв, на месте работают саперы SHOT: при взрыве в московской квартире пострадал мужчина

Москва30 апр Вести.Утром на улице Академика Бочвара в Москве произошел взрыв в квартире многоэтажного дома с последующим небольшим пожаром, который потушил хозяин. В результате пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал SHOT.

На данный момент на месте происшествия работают саперы. Все ограждено лентами, в подъезд не пускают.

Ударной волной выбило стекло на кухне и выдавило раму. Также выбросило на улицу личные вещи владельца квартиры: на земле лежит веб-камера и упаковка от туалетной воды heroin отмечается в сообщении

Пострадавшего мужчину, который находился во время взрыва в помещении, увезли в НИИ имени Склифосовского.

Официальной информации не поступало.