Москва19 июлВести.Пострадавший от взрыва петарды житель Москвы был спасен из квартиры рабочими. Они смогли оперативно эвакуировать его из жилого помещения, сообщает РЕН.
По информации источника, после происшествия мужчина вышел на балкон и начал просить о помощи. На это отреагировали работавшие неподалеку строители. Они использовали люльку для того, чтобы вытащить пострадавшего из поврежденной квартиры.
Уточняется, что взрыв произошел в квартире по улице Никитинской на пятом этаже. Конструкции дома не повреждены, в квартире были выбиты окна.
Житель Москвы был госпитализирован со множественными переломами обеих рук.