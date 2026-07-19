Житель Москвы со взорвавшейся в руках петардой был спасен рабочими через балкон

Раненного взрывом петарды жителя Москвы через балкон спасли рабочие Житель Москвы со взорвавшейся в руках петардой был спасен рабочими через балкон

Москва19 июл Вести.Пострадавший от взрыва петарды житель Москвы был спасен из квартиры рабочими. Они смогли оперативно эвакуировать его из жилого помещения, сообщает РЕН.

По информации источника, после происшествия мужчина вышел на балкон и начал просить о помощи. На это отреагировали работавшие неподалеку строители. Они использовали люльку для того, чтобы вытащить пострадавшего из поврежденной квартиры.

Уточняется, что взрыв произошел в квартире по улице Никитинской на пятом этаже. Конструкции дома не повреждены, в квартире были выбиты окна.

Житель Москвы был госпитализирован со множественными переломами обеих рук.