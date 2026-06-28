Москва28 июнВести.В Набережных Челнах в Татарстане в квартире пятиэтажного дома произошел взрыв с последующим пожаром. В результате травмы получили два человека, сообщает РЕН ТВ.
На данный момент открытое горение ликвидировано.
Несущие конструкции не повреждены. Разрушены внутренние перегородки, выбит оконный блок и повреждена входная дверь в квартиреотмечается в сообщении
С первого по третий этаж в подъезде разбились окна.
Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, взрыв произошел на втором этаже.