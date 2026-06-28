После взрыва в квартире в Набережных Челнах начался пожар, пострадали двое

Взрыв произошел в квартире пятиэтажки в Набережных Челнах, есть пострадавшие После взрыва в квартире в Набережных Челнах начался пожар, пострадали двое

Москва28 июн Вести.В Набережных Челнах в Татарстане в квартире пятиэтажного дома произошел взрыв с последующим пожаром. В результате травмы получили два человека, сообщает РЕН ТВ.

На данный момент открытое горение ликвидировано.

Несущие конструкции не повреждены. Разрушены внутренние перегородки, выбит оконный блок и повреждена входная дверь в квартире отмечается в сообщении

С первого по третий этаж в подъезде разбились окна.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, взрыв произошел на втором этаже.