Москва14 июнВести.Воскресным вечером в жилом пятиэтажном доме на улице 22 Партсъезда в Самаре произошло ЧП, сообщает SHOT.
По предварительным данным, на первом этаже начался пожар. Утверждается, что возгорание случилось в помещении магазина.
Когда пламя добралось до одной из квартир, произошел взрыв.
Предварительно, рванул газовый баллонговорится в публикации
Очевидцы рассказали, что прибывшие спасатели с помощью лестниц эвакуировали из квартир несколько человек. Информация о наличии пострадавших уточняется.
Судя по кадрам из социальных сетей, которые публикуют свидетели произошедшего, огонь охватил помещения на трех этажах пятиэтажки: торговую точку на первом этаже и несколько квартир на втором и третьем этажах.
Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.