Помещения на трех этажах пятиэтажки горят в Самаре, есть данные о взрыве

SHOT: в пятиэтажном доме в Самаре произошли пожар и взрыв, задеты три этажа Помещения на трех этажах пятиэтажки горят в Самаре, есть данные о взрыве

Москва14 июн Вести.Воскресным вечером в жилом пятиэтажном доме на улице 22 Партсъезда в Самаре произошло ЧП, сообщает SHOT.

По предварительным данным, на первом этаже начался пожар. Утверждается, что возгорание случилось в помещении магазина.

Когда пламя добралось до одной из квартир, произошел взрыв.

Предварительно, рванул газовый баллон говорится в публикации

Очевидцы рассказали, что прибывшие спасатели с помощью лестниц эвакуировали из квартир несколько человек. Информация о наличии пострадавших уточняется.

Судя по кадрам из социальных сетей, которые публикуют свидетели произошедшего, огонь охватил помещения на трех этажах пятиэтажки: торговую точку на первом этаже и несколько квартир на втором и третьем этажах.

Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.