Москва14 июнВести.После взрыва газа и последующего пожара в пятиэтажном жилом доме в Самаре есть пострадавшие, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, пострадали пять человек, включая двоих детей.
Четверо в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состояниисказано в сообщении
ЧП произошло вечером 14 июня на улице 22 Партсъезда. Предположительно, пожар случился на первом этаже в помещении магазина, а потом перекинулся на вторые и третьи этажи дома. Жильцов эвакуировали.
На место инцидента выехали следователи следственного отдела по Советскому району города Самары. Причины произошедшего устанавливаются, возбуждено уголовное дело.
Горящий дом тушат 68 сотрудников МЧС.