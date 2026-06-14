После взрыва газа и пожара в пятиэтажке в Самаре пострадали пять человек

Пять человек пострадали при пожаре после взрыва газа в пятиэтажке в Самаре После взрыва газа и пожара в пятиэтажке в Самаре пострадали пять человек

Москва14 июн Вести.После взрыва газа и последующего пожара в пятиэтажном жилом доме в Самаре есть пострадавшие, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, пострадали пять человек, включая двоих детей.

Четверо в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии сказано в сообщении

ЧП произошло вечером 14 июня на улице 22 Партсъезда. Предположительно, пожар случился на первом этаже в помещении магазина, а потом перекинулся на вторые и третьи этажи дома. Жильцов эвакуировали.

На место инцидента выехали следователи следственного отдела по Советскому району города Самары. Причины произошедшего устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

Горящий дом тушат 68 сотрудников МЧС.