Носков: серьезный пожар в жилом доме в Самаре локализован

Локализован пожар в пятиэтажке в Самаре Носков: серьезный пожар в жилом доме в Самаре локализован

Москва14 июн Вести.Пожарные локализовали серьезное возгорание в доме на улице 22 Партсъезда в Самаре, сообщил в своем MAX-канале глава города Иван Носков.

По его словам, он находится на месте происшествия.

Серьезный пожар, который произошел сегодня во втором подъезде дома №20 по улице 22 Партсъезда, локализован написал градоначальник

Он добавил, что, предварительно, погибших нет. Спасено 7 человек, трое взрослых и два ребенка направлены на осмотр в медучреждения. Огонь повредил 24 квартиры.

Причины возгорания выяснят специалисты. На месте работали 111 пожарных и 32 единицы спецтехники. Дом оперативно был отключен от газа.