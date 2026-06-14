Глава Самары: с жителями поврежденных от пожара квартир работают психологи

Психологи работают с жителями дома в Самаре, где пожар повредил 24 квартиры Глава Самары: с жителями поврежденных от пожара квартир работают психологи

Москва14 июн Вести.С жителями 24 квартир в Самаре, которые пострадали во время пожара жилого дома, работают психологу, сообщил в своем MAX-канале глава города Иван Носков.

Ранее он написал, что находится на месте происшествия. Носков рассказал, что во втором подъезде дома №20 на улице 22 Партсъезда произошел пожар. Предварительно, погибших нет. Спасено 7 человек, трое взрослых и два ребенка направлены на осмотр в медучреждения. Огонь повредил 24 квартиры.

Развернули пункт временного размещения в ближайшей школе. С жителями, которые по желанию не уехали к родственникам, работают медики и психологи написал Носков

Он подчеркнул, что после полной ликвидации пожара выставят охрану у дома. Соцслужбы окажут всю возможную помощь пострадавшим.

Позже в МЧС сообщили, что в доме ликвидировано открытое горение.