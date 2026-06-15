Пятеро пострадавших при пожаре в Самаре остаются в больницах

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Самаре Пятеро пострадавших при пожаре в Самаре остаются в больницах

Москва15 июн Вести.Состояние пяти пострадавших при пожаре в жилом доме в Самаре оценивается как тяжелое и средней степени, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Пострадали шесть человек, пятеро госпитализированы в медицинское учреждение в состоянии средней и тяжелой степени сказали в ведомстве

Взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице 22 Партсъезда в Советском районе произошел вечером 14 июня. В результате загорелись несколько квартир. По последним данным, погибли два человека, пострадали 12. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.