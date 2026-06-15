СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Самаре

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в пятиэтажке в Самаре СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Самаре

Москва15 июн Вести.В Самаре возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Самаре, в результате чего погибли два человека, еще 12 пострадали. Об этом сообщили в Следственном комитет.

По данным следствия, 14 июня в доме произошел взрыв бытового газа, из-за чего произошел пожар в квартирах. В результате погибли два человека, еще 12 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) сказано в сообщении

Следователи осмотрели место происшествия, уже назначены все необходимые первоначальные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.