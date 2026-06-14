После взрыва бытового газа в пятиэтажке в Самаре СК проводит проверку

Взрыв бытового газа стал причиной пожара в пятиэтажке в Самаре После взрыва бытового газа в пятиэтажке в Самаре СК проводит проверку

Москва14 июн Вести.Следователи СУ СК РФ по Самарской области проводят проверку после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Самаре, сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.

ЧП произошло вечером 14 июня на улице 22 Партсъезда.

В одной из квартир дома, расположенной на первом этаже, произошел хлопок бытового газа, в результате которого загорелись жилые помещения сказано в сообщении

На место инцидента выехали следователи следственного отдела по Советскому району города Самары.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, пожар случился на первом этаже в помещении магазина, а потом перекинулся на вторые и третьи этажи. Из квартир эвакуированы несколько человек.