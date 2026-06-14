Москва14 июнВести.Следователи СУ СК РФ по Самарской области проводят проверку после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Самаре, сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.
ЧП произошло вечером 14 июня на улице 22 Партсъезда.
В одной из квартир дома, расположенной на первом этаже, произошел хлопок бытового газа, в результате которого загорелись жилые помещениясказано в сообщении
На место инцидента выехали следователи следственного отдела по Советскому району города Самары.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что по предварительным данным, пожар случился на первом этаже в помещении магазина, а потом перекинулся на вторые и третьи этажи. Из квартир эвакуированы несколько человек.