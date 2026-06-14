Москва14 июнВести.Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в пятиэтажном жилом доме на улице 22 Партсъезда в Советском районе Самары, сообщает региональный главк ведомства в мессенджере MAX.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 20.31 14 июня.
Установлено, что пожар начался в магазине, расположенном на первом этаже дома. Затем огонь распространился на второй этаж и охватил несколько квартир.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
К работам по тушению привлечены 68 специалистов и 19 единиц техники.