В результате пожара в жилом доме Самары никто не пострадал

Горящий дом в Самаре тушат 68 сотрудников МЧС В результате пожара в жилом доме Самары никто не пострадал

Москва14 июн Вести.Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в пятиэтажном жилом доме на улице 22 Партсъезда в Советском районе Самары, сообщает региональный главк ведомства в мессенджере MAX.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 20.31 14 июня.

Установлено, что пожар начался в магазине, расположенном на первом этаже дома. Затем огонь распространился на второй этаж и охватил несколько квартир.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

К работам по тушению привлечены 68 специалистов и 19 единиц техники.