Мэр Носков: огонь повредил 24 квартиры в жилом доме в Самаре

В Самаре при пожаре в доме повреждены 24 квартиры Мэр Носков: огонь повредил 24 квартиры в жилом доме в Самаре

Москва15 июн Вести.В результате пожара в доме №20 по улице 22 Партсъезда в Самаре повреждено 24 квартиры, сообщил в своем MAX-канале глава города Иван Носков.

По его словам, он находится на месте происшествия.

Серьезный пожар, который произошел во втором подъезде дома №20 по улице 22 Партсъезда, локализован. В результате пожара повреждено 24 квартиры написал градоначальник

Он уточнил, что, предварительно, погибших нет, спасено 7 человек, трое взрослых и два ребенка, они госпитализированы. Причины возгорания выяснят специалисты. С жильцами пострадавших квартир работают психологи. В ближайшей школе развернут пункт временного размещения.

Позже в МЧС сообщили, что в доме №20 на улице 22 Партсъезда в Самаре пожарные ликвидировали открытое горение.