Москва15 июнВести.В результате пожара в доме №20 по улице 22 Партсъезда в Самаре повреждено 24 квартиры, сообщил в своем MAX-канале глава города Иван Носков.
По его словам, он находится на месте происшествия.
Серьезный пожар, который произошел во втором подъезде дома №20 по улице 22 Партсъезда, локализован. В результате пожара повреждено 24 квартирынаписал градоначальник
Он уточнил, что, предварительно, погибших нет, спасено 7 человек, трое взрослых и два ребенка, они госпитализированы. Причины возгорания выяснят специалисты. С жильцами пострадавших квартир работают психологи. В ближайшей школе развернут пункт временного размещения.
Позже в МЧС сообщили, что в доме №20 на улице 22 Партсъезда в Самаре пожарные ликвидировали открытое горение.