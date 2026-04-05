Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Самаре

Москва5 апр Вести.Один человек пострадал в результате возгорания в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Самаре, об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел утром воскресенья, 5 апреля, на улице 8 Марта.

На месте вызова происходит горение 2 этажа с выходом на кровлю на площади 400 квадратных метров говорится в сообщении

В результате случившегося погибших нет. Пострадал мужчина 1979 года рождения, он госпитализирован.

Кроме того, пожарные спасли одного человека, эвакуированы 11 человек.

В настоящее время пожар локализован. В тушении участвуют 99 человек и 29 единиц специальной техники.