Москва5 апрВести.Один человек пострадал в результате возгорания в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Самаре, об этом сообщает региональное управление МЧС.
Инцидент произошел утром воскресенья, 5 апреля, на улице 8 Марта.
На месте вызова происходит горение 2 этажа с выходом на кровлю на площади 400 квадратных метровговорится в сообщении
В результате случившегося погибших нет. Пострадал мужчина 1979 года рождения, он госпитализирован.
Кроме того, пожарные спасли одного человека, эвакуированы 11 человек.
В настоящее время пожар локализован. В тушении участвуют 99 человек и 29 единиц специальной техники.