При взрыве и пожаре в пятиэтажке в Самаре повреждения получили 32 квартиры

Более 30 квартир оказались повреждены после пожара в пятиэтажке в Самаре При взрыве и пожаре в пятиэтажке в Самаре повреждения получили 32 квартиры

Москва15 июн Вести.В результате взрыва бытового газа и последующего пожара в жилом доме в Самаре повреждены 32 квартиры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

По предварительным данным, повреждены 32 квартиры, произошло обрушение перекрытий с 1-го по 3-й этаж во втором подъезде, с 1-го до 2-й – в первом подъезде написал глава региона в мессенджере MAX

ЧП в пятиэтажке на улице XXII Партсъезда произошло 14 июня, в воскресенье. В результате погибли два человека, еще 12 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Федорищев выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что вся необходимая помощь их семьям оказывается.

Жителей временно расселили, эксперты намерены оценить состояние дома, после чего будет приниматься решение о дальнейшем проживании там людей. Для граждан организован ПВР.