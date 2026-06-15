Москва15 июнВести.В результате взрыва бытового газа и последующего пожара в жилом доме в Самаре повреждены 32 квартиры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
По предварительным данным, повреждены 32 квартиры, произошло обрушение перекрытий с 1-го по 3-й этаж во втором подъезде, с 1-го до 2-й – в первом подъезденаписал глава региона в мессенджере MAX
ЧП в пятиэтажке на улице XXII Партсъезда произошло 14 июня, в воскресенье. В результате погибли два человека, еще 12 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.
Федорищев выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что вся необходимая помощь их семьям оказывается.
Жителей временно расселили, эксперты намерены оценить состояние дома, после чего будет приниматься решение о дальнейшем проживании там людей. Для граждан организован ПВР.