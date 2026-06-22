Москва22 июнВести.Режим ЧС регионального уровня ввели после взрыва газа в пятиэтажке Самары. Об этом глава города Иван Носков сообщил в MAX.
В результате взрыва начался пожар, и часть перекрытий дома обрушилась. Пострадали, по последним данным, 12 человек, двое погибли.
Довели до сведения жителей, что решением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ЧС на доме переведена на региональный уровеньговорится в сообщении Носкова
Глава Самары также уточнил порядок соцвыплат: компенсация в связи с утратой вещей первой необходимости – до 100 тысяч рублей, выплата в связи с легким вредом здоровью — 100 тысяч рублей, выплата в связи со средним или тяжким вредом здоровью — до 500 тысяч рублей.
Эксперты сообщили, что дом теперь непригоден для проживания. До 29 июня жители могут вывозить личные вещи, кроме крупногабаритных, транспорт для этого пообещали предоставить.
Взрыв произошел в воскресенье, 14 июня, в пятиэтажном доме на улице XXII Партсъезда. Повреждены оказались 32 квартиры. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.