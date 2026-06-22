Режим ЧС ввели после обрушения перекрытий в пятиэтажке Самары

Режим ЧС объявили после взрыва газа и обрушения перекрытий в пятиэтажке Самары Режим ЧС ввели после обрушения перекрытий в пятиэтажке Самары

Москва22 июн Вести.Режим ЧС регионального уровня ввели после взрыва газа в пятиэтажке Самары. Об этом глава города Иван Носков сообщил в MAX.

В результате взрыва начался пожар, и часть перекрытий дома обрушилась. Пострадали, по последним данным, 12 человек, двое погибли.

Довели до сведения жителей, что решением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ЧС на доме переведена на региональный уровень говорится в сообщении Носкова

Глава Самары также уточнил порядок соцвыплат: компенсация в связи с утратой вещей первой необходимости – до 100 тысяч рублей, выплата в связи с легким вредом здоровью — 100 тысяч рублей, выплата в связи со средним или тяжким вредом здоровью — до 500 тысяч рублей.

Эксперты сообщили, что дом теперь непригоден для проживания. До 29 июня жители могут вывозить личные вещи, кроме крупногабаритных, транспорт для этого пообещали предоставить.

Взрыв произошел в воскресенье, 14 июня, в пятиэтажном доме на улице XXII Партсъезда. Повреждены оказались 32 квартиры. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.