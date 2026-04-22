В Сызрани после массированной атаки БПЛА ввели режим региональной ЧС

Режим ЧС регионального характера введен в Сызрани В Сызрани после массированной атаки БПЛА ввели режим региональной ЧС

Москва22 апр Вести.В городе Сызрань после массированной атаки БПЛА введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в "МАКС".

Пострадали мирные жители, которые спали в своих квартирах. Как уже ранее сообщал, есть погибшие отметил он

На заседании оперштаба с участием оперативных служб, членов правительства региона, представителей силового блока обсудили работу по ликвидации последствий. Принято решение ввести в границах Сызрани режим чрезвычайной ситуации регионального характера, отметил Федорищев.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Семьям погибших в ближайшее время будет перечислена материальная помощь. Всем, кто лишился жилья, помогут с размещением. Поврежденные здания - многоквартирные дома, частные владения, общественные здания - обследуют.

Рано утром 22 апреля в Сызрани упали не менее 11 дронов, которые сдетонировали. Обрушилась часть подъезда 4-этажного дома, повреждены другие дома и гражданские объекты. Погибли женщина и ребенок, 12 человек пострадали.