Москва22 апрВести.В городе Сызрань после массированной атаки БПЛА введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в "МАКС".
Пострадали мирные жители, которые спали в своих квартирах. Как уже ранее сообщал, есть погибшиеотметил он
На заседании оперштаба с участием оперативных служб, членов правительства региона, представителей силового блока обсудили работу по ликвидации последствий. Принято решение ввести в границах Сызрани режим чрезвычайной ситуации регионального характера, отметил Федорищев.
Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Семьям погибших в ближайшее время будет перечислена материальная помощь. Всем, кто лишился жилья, помогут с размещением. Поврежденные здания - многоквартирные дома, частные владения, общественные здания - обследуют.
Рано утром 22 апреля в Сызрани упали не менее 11 дронов, которые сдетонировали. Обрушилась часть подъезда 4-этажного дома, повреждены другие дома и гражданские объекты. Погибли женщина и ребенок, 12 человек пострадали.