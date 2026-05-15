В Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА

Москва15 мая Вести.Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Рязани 15 мая после атаки вражеских дронов на город, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Рязанской области.

Сроки режима ЧС не уточняются, он будет действовать до особого распоряжения.

Он коснется органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области.

Решение принято в связи с гибелью людей и причинением вреда здоровью, частичным повреждением жилых и иных помещений в результате воздействия средств воздушного нападения 15 мая 2026 года отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что при атаке БПЛА на Рязань погибли четыре жителя, в том числе ребенок, пострадали 12 человек. В налете на территорию Рязанской области противником были задействованы 99 беспилотных летательных аппаратов.