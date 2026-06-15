Москва15 июнВести.В результате пожара в жилом доме в Самаре погибли два человека, еще 12, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел 14 июня на улице 22-го Партсъезда в Советском районе. По предварительным данным, на первом этаже дома произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием.
В результате пожара погибли 2 человека. Кроме того, в настоящее время пятеро человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадавших во время пожара, доставлены в медицинское учреждениеговорится в сообщении
Еще семерым жильцам оказали медицинскую помощь на месте.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.