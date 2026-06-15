Власти: один человек погиб и 12 пострадали при пожаре в жилом доме в Самаре

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Самаре Власти: один человек погиб и 12 пострадали при пожаре в жилом доме в Самаре

Москва15 июн Вести.Один человек погиб, еще 12, включая двоих детей, пострадали при пожаре в многоквартирном доме на улице 22 Партсъезда в Самаре, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Погиб один человек, пострадали 12 человек (из них двое детей) сообщили в муниципалитете

Уточняется, что госпитализированы два человека. Десятерым назначено амбулаторное лечение.

Ранее глава Самары Иван Носков рассказал, что развернут пункт временного размещения в ближайшей школе. С жителями, которые по желанию не уехали к родственникам, работают медики и психологи. После полной ликвидации пожара выставят охрану у дома. Соцслужбы окажут всю возможную помощь пострадавшим.