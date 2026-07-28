Пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в Самаре, огонь распространяется

Пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в Самаре Пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в Самаре, огонь распространяется

Москва28 июл Вести.Пожар вспыхнул в многоквартирном доме №22 на ул. Тухачевской в Самаре, огонь распространился еще на один этаж. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В квартире на шестом этаже произошло возгорание. Пожар перекинулся на жилое помещение, расположенное на 7 этаже… Вопрос соблюдения прав жильцов дома и ход процессуально проверки на контроле говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что информация носит предварительный характер.

На месте работают правоохранительные и аварийно-спасательные службы. Устанавливаются все обстоятельства.