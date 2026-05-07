В Самаре жители многоэтажки отравились угарным газом, один человек погиб

В Самаре возбудили дело после отравления угарным газом жителей многоэтажки В Самаре жители многоэтажки отравились угарным газом, один человек погиб

Москва7 мая Вести.В Самаре выясняют обстоятельства гибели женщины от отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, 6 мая в одном из подъездов жилого дома в 10 квартале поселка Мехзавод произошла утечка газа из-за нарушений при эксплуатации газового оборудования. В результате погибла женщина и пострадали еще несколько человек.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении

В свою очередь прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.