Москва7 маяВести.В Самаре выясняют обстоятельства гибели женщины от отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, 6 мая в одном из подъездов жилого дома в 10 квартале поселка Мехзавод произошла утечка газа из-за нарушений при эксплуатации газового оборудования. В результате погибла женщина и пострадали еще несколько человек.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)говорится в сообщении
В свою очередь прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.