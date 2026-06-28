Москва28 июнВести.Взрыв бытового газа произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах. Пострадала женщина и спасший ее полицейский, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
50-летняя пострадавшая получила ожоги верхней части головы.
Первым на происшествие отреагировал оказавшийся рядом экипаж ГАИ. Сотрудник полиции вынес пострадавшую женщину в безопасное место, при этом сам получил отравление продуктами горенияотмечается в сообщении
Специалисты ликвидируют последствия взрыва. В квартире сложились перегородки, рамы, разбились окна, сгорели вещи и мебель.
Установлено, что женщина поставила кипятиться чайник на газовую плиту и потом ушла в спальню. Предварительная причина взрыва - нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.