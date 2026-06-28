Полицейский пострадал при спасении женщины после взрыва в Набережных Челнах

Спасший женщину при пожаре в квартире Набережных Челнах полицейский пострадал Полицейский пострадал при спасении женщины после взрыва в Набережных Челнах

Москва28 июн Вести.Взрыв бытового газа произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах. Пострадала женщина и спасший ее полицейский, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

50-летняя пострадавшая получила ожоги верхней части головы.

Первым на происшествие отреагировал оказавшийся рядом экипаж ГАИ. Сотрудник полиции вынес пострадавшую женщину в безопасное место, при этом сам получил отравление продуктами горения отмечается в сообщении

Специалисты ликвидируют последствия взрыва. В квартире сложились перегородки, рамы, разбились окна, сгорели вещи и мебель.

Установлено, что женщина поставила кипятиться чайник на газовую плиту и потом ушла в спальню. Предварительная причина взрыва - нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.