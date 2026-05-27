Москва27 маяВести.На улице Восстания в Казани загорелась двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме. В результате пострадала 75-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану в мессенджере MAX.
Площадь пожара составила четыре квадратных метра, горели мебель и вещи на кухне.
(Пожарные – Прим. Ред.) спасли из горящей квартиры по лестничному маршу 48-летнего мужчину (не пострадал) и 75-летнюю женщину с диагнозом "отравление продуктами горения, ожог верхних дыхательных путей", она госпитализирована в РКБотмечается в сообщении
Предварительно, причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (ЖК-телевизора).