ЖК-телевизор мог стать причиной пожара в Казани, при котором пострадала женщина В Казани из-за ЖК-телевизора вспыхнул пожар, пострадала женщина

Москва27 мая Вести.На улице Восстания в Казани загорелась двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме. В результате пострадала 75-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану в мессенджере MAX.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра, горели мебель и вещи на кухне.

(Пожарные – Прим. Ред.) спасли из горящей квартиры по лестничному маршу 48-летнего мужчину (не пострадал) и 75-летнюю женщину с диагнозом "отравление продуктами горения, ожог верхних дыхательных путей", она госпитализирована в РКБ отмечается в сообщении

Предварительно, причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (ЖК-телевизора).