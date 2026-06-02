Женщина пострадала на пожаре в квартире в Нижнекамске

Москва2 июн Вести.Женщина пострадала в результате пожара в Нижнекамске, начавшегося из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Возгорание произошло на девятом этаже многоквартирного дома, расположенного на проспекте Химиков.

Прибывшие пожарные спасли из горящей квартиры по лестничному маршу при помощи масок 65-летнего мужчину (не ‎пострадал) и 70-летнюю женщину, которую с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали в Нижнекамскую ЦРБ. ‎Предварительная причина пожара - неосторожность при курении говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что огонь успел охватить 12 квадратных метров.