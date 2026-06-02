Москва2 июнВести.Женщина пострадала в результате пожара в Нижнекамске, начавшегося из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Возгорание произошло на девятом этаже многоквартирного дома, расположенного на проспекте Химиков.
Прибывшие пожарные спасли из горящей квартиры по лестничному маршу при помощи масок 65-летнего мужчину (не пострадал) и 70-летнюю женщину, которую с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали в Нижнекамскую ЦРБ. Предварительная причина пожара - неосторожность при куренииговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что огонь успел охватить 12 квадратных метров.