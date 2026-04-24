МЧС: пожар произошел в МКД в Казани, спасена женщина

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Казани, в результате случившегося пожарные спасли из огня женщину, об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, сигнал о возгорании в доме на улице Академика Сахарова поступил 23 апреля в 23.20. Как выяснилось, огонь возник в двухкомнатной квартире на третьем этаже 9-этажного дома.

В ходе тушения из горящей квартиры с помощью дыхательной маски спасаемого по лестничному маршу пожарные в составе звена газодымозащитников спасли женщину, которую передали медикам скорой помощи говорится в сообщении

Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. По информации спасателей, горели вещи в коридоре.

Причину возгорания устанавливают дознаватели Рособлпожспаса.