Москва15 июнВести.В поселке Синегорье Магаданской области загорелась квартира в девятиэтажном доме, пожарные эвакуировали 18 человек, пострадавших нет, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
Утром в понедельник, 15 июня, от очевидцев поступило сообщение о возгорании в квартире девятиэтажного дома. По прибытию пожарных из окна третьего этажа шел густой черный дым, квартира была объята пламенем, в подъезде наблюдалось сильное задымление.
Из соседних квартир эвакуировались 18 человек. Жильца с 6 этажа пожарные с помощью спасустройства вывели его на улицу. Никто не пострадалотмечается в сообщении
Пожар потушен, квартира выгорела полностью. Выяснилось, что причиной пожара стала неосторожность при курении. Хозяйка квартиры утром плохо затушила сигарету и ушла на работу.