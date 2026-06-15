Эвакуированы 18 человек из горящей девятиэтажки в поселке Магаданской области

Пожарные эвакуировали 18 человек из горящего дома в Магаданской области Эвакуированы 18 человек из горящей девятиэтажки в поселке Магаданской области

Москва15 июн Вести.В поселке Синегорье Магаданской области загорелась квартира в девятиэтажном доме, пожарные эвакуировали 18 человек, пострадавших нет, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Утром в понедельник, 15 июня, от очевидцев поступило сообщение о возгорании в квартире девятиэтажного дома. По прибытию пожарных из окна третьего этажа шел густой черный дым, квартира была объята пламенем, в подъезде наблюдалось сильное задымление.

Из соседних квартир эвакуировались 18 человек. Жильца с 6 этажа пожарные с помощью спасустройства вывели его на улицу. Никто не пострадал отмечается в сообщении

Пожар потушен, квартира выгорела полностью. Выяснилось, что причиной пожара стала неосторожность при курении. Хозяйка квартиры утром плохо затушила сигарету и ушла на работу.