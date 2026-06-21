В Удмуртии женщина-инвалид едва не погибла из-за неосторожного курения

Женщину-инвалида спасли из горящей квартиры в Удмуртии В Удмуртии женщина-инвалид едва не погибла из-за неосторожного курения

Москва21 июн Вести.В городе Сарапул в Удмуртии пожарные вытащили женщину-инвалида из горящей квартиры. Подробности сообщает региональное МЧС в MAX.

Утром 21 июня около 8 часов в двухкомнатной квартире на 2-м этаже 9-этажного дома по улице Мельникова возникло возгорание. Почувствовав запах дыма, соседи вызвали пожарных.

В одной из комнат без сознания обнаружена 71-летняя хозяйка квартиры. Пожилая женщина является инвалидом (неходячая). Спасатели вынесли ее на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи рассказал дознаватель МЧС России Алмаз Шакиров

У пострадавшей ожоги спины и отравление продуктами горения. В квартире повреждена мебель и домашние вещи. По предварительным данным, причиной пожара стало курение хозяйки квартиры.