Москва21 июнВести.В городе Сарапул в Удмуртии пожарные вытащили женщину-инвалида из горящей квартиры. Подробности сообщает региональное МЧС в MAX.
Утром 21 июня около 8 часов в двухкомнатной квартире на 2-м этаже 9-этажного дома по улице Мельникова возникло возгорание. Почувствовав запах дыма, соседи вызвали пожарных.
В одной из комнат без сознания обнаружена 71-летняя хозяйка квартиры. Пожилая женщина является инвалидом (неходячая). Спасатели вынесли ее на свежий воздух и передали бригаде скорой помощирассказал дознаватель МЧС России Алмаз Шакиров
У пострадавшей ожоги спины и отравление продуктами горения. В квартире повреждена мебель и домашние вещи. По предварительным данным, причиной пожара стало курение хозяйки квартиры.