Москва15 авгВести.В Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в одной из квартир дома номер 2 по улице Таврическая. Один человек пострадал, сообщает городское МЧС.
Возгорание произошло вечером субботы.
В двухкомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра. В результате пожара пострадала женщинанаписано в сообщении министерства
Уточняется, что она была госпитализирована в медицинское учреждение.
Пожар был ликвидирован спустя 27 минут после поступления сообщения. К его ликвидации привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы техники.