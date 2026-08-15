В центре Петербурга произошел пожар в квартире, госпитализирована женщина

Жительница Петербурга госпитализирована после пожара в квартире В центре Петербурга произошел пожар в квартире, госпитализирована женщина

Москва15 авг Вести.В Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в одной из квартир дома номер 2 по улице Таврическая. Один человек пострадал, сообщает городское МЧС.

Возгорание произошло вечером субботы.

В двухкомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра. В результате пожара пострадала женщина написано в сообщении министерства

Уточняется, что она была госпитализирована в медицинское учреждение.

Пожар был ликвидирован спустя 27 минут после поступления сообщения. К его ликвидации привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы техники.