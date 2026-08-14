Два человека пострадали при крупном пожаре в центре Петербурга

Два человека пострадали при пожаре в Адмиралтейском районе Петербурга Два человека пострадали при крупном пожаре в центре Петербурга

Москва14 авг Вести.Два человека пострадали при крупном пожаре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Огонь вспыхнул днем 14 августа в доме №8 на Адмиралтейском проспекте.

В здании, размером 64х40 м, происходит горение кровли на площади 100 кв.м … Пострадали два человека говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

К ликвидации пожара привлечены 30 человек и 6 единиц техники. Уточняется, что пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС (повышенный номер сложности вызова, означающий, что силе и средствам первых двух направленных отделений не хватает для тушения. — Ред.).

На Адмиралтейском пр., 8 находится историческое здание ( дом Кутайсовых-Гамбсов ), в котором в настоящее время расположен отель и рестораны.