Москва14 авгВести.Два человека пострадали при крупном пожаре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Огонь вспыхнул днем 14 августа в доме №8 на Адмиралтейском проспекте.
В здании, размером 64х40 м, происходит горение кровли на площади 100 кв.м … Пострадали два человекаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
К ликвидации пожара привлечены 30 человек и 6 единиц техники. Уточняется, что пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС (повышенный номер сложности вызова, означающий, что силе и средствам первых двух направленных отделений не хватает для тушения. — Ред.).
На Адмиралтейском пр., 8 находится историческое здание (дом Кутайсовых-Гамбсов), в котором в настоящее время расположен отель и рестораны.