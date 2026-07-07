В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар в ангаре на Софийской улице Во Фрунзенском районе Петербурга горит ангар площадью 500 "квадратов"

Москва7 июл Вести.Во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар в ангаре на Софийской улице. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу на платформе MAX.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 6.08. Площадь горения достигла 500 квадратных метров.

07 июля в 06.08 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, Софийская улица, дом 4. В ангаре размером 15х70 метров происходит горение на площади 500 кв. метров говорится в публикации МЧС

Из-за угрозы распространения огня на соседний ангар и проблем с водоснабжением ранг пожара последовательно повышали – в итоге он достиг третьего номера.

Информации о пострадавших не поступало.

На месте работают 39 человек личного состава и восемь единиц спецтехники МЧС.