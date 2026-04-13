Москва13 апрВести.Огонь охватил чердак дома на Невском проспекте в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
По данным ведомства, горение происходит в шестиэтажном жилом здании по адресу: Невский проспект, дом 65. Огонь охватил около 100 квадратных метров.
В 15:12 пожару присвоен дополнительный номер 1БИСговорится в заявлении МЧС, опубликованном в мессенджере MAX
Информации о наличии пострадавших пока не поступало, на месте работают 19 пожарных, задействованы четыре единицы техники.