Чердак здания на Невском проспекте вспыхнул на площади 100 "квадратов"

Москва13 апр Вести.Огонь охватил чердак дома на Невском проспекте в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, горение происходит в шестиэтажном жилом здании по адресу: Невский проспект, дом 65. Огонь охватил около 100 квадратных метров.

В 15:12 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС говорится в заявлении МЧС, опубликованном в мессенджере MAX

Информации о наличии пострадавших пока не поступало, на месте работают 19 пожарных, задействованы четыре единицы техники.