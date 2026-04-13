Пожар в шестиэтажном здании на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, распространившийся на площади 600 квадратных метров, локализован. Об этом сообщили в мессенджере MAX в городском главке МЧС.
Возгорание произошло на чердаке здания.
Из-за распространения пламени и угрозы людям в 15.12 пожару присвоили дополнительный номер 1БИС, а в 16.01 - номер 3отмечается в сообщении
При пожаротушении были спасены 18 человек. О пострадавших информация не поступала.
К ликвидации пожара были привлечены 157 специалистов и 38 единиц техники.