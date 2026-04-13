Mash: квартирой под полыхающим чердаком в Петербурге владеет мать Павла Дурова

Москва13 апр Вести.В историческом шестиэтажном доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге произошел пожар. По данным Telegram-канала Mash на Мойке, владелицей квартиры под полыхающим чердаком является мама Павла Дурова.

Огонь распространился на площади 600 "квадратов". На данный момент пожар локализован.

Кадастровая стоимость этого жилья примерно 32 миллиона рублей — за 131 квадрат площади. Судя по открытым данным из "Росреестра", собственник квартиры не менялся с 2008 года отмечает канал

Ранее сообщалось, что при тушении пожара были спасены 18 человек.