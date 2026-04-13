С чердака горящего жилого здания в Петербурге спасли 18 человек

Москва13 апр Вести.Восемнадцать человек были эвакуированы при тушении пожара на чердаке жилого здания в центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского МЧС в мессенджере МАХ.

Возгорание произошло днем 13 апреля в доме 65 на Невском проспекте. В 16.57 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров, а в 17.41 ликвидировано открытое горение.

В ходе тушения огнеборцы спасли 18 человек сказано в сообщении

К ликвидации пожара привлечено 38 единиц техники и 157 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.